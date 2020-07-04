وزارة الدفاع.. الطائرات العسكرية تنفذ 14 رحلة لنقل المساعدات الطبية منذ بداية العمليات

نفذت، طائرات النقل العسكرية، 14 رحلة جوية منذ بداية هذه العمليات بحجم ساعي يقدر بحوالي (378) ساعة.

وحسب بيان من وزارة الدفاع الوطني، فإن الطائرات تم على إثرها نقل 183 طن من المساعدات الطبية.

وأضاف البيان، أن هذا يؤكد جاهزية الجيش الوطني الشعبي بكل مقوماته على كل الجبهات خاصة ونحن نحيي الذكرى (58) لعيدي الإستقلال والشباب

للاشارة، حطت مساء أمس الجمعة على الساعة التاسعة (21:00)، بالمطار الدولي هواري بومدين ثلاثة طائرات من نوع إليوشين-76 تابعة للقوات الجوية الجزائرية، قادمة من جمهورية الصين الشعبية.

وكانت الطائرات محملة ب41 طن من المستلزمات والمعدات الطبية الموجهة لمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19.

