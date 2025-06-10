وزارة الدفاع: القضاء على 3 ارهابيين و توقيف 194 تاجر مخدرات خلال شهر ماي

تم القضاء على ثلاثة ارهابيين فيما سلم اثنان آخران نفسيهما خلال شهر ماي الماضي.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، فقد تم إلقاء القبض على 45 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.كما تم توقيف 1088 شخصا في إطار التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب،و194 تاجر مخدرات، و2222 مهاجر غير شرعي.

وحسب ذات الحصيلة، فقد تم حجز 26.80 قنطار من الكيف معالج و 52.07 كغ كوكايين، إضافة إلى 4 ملايين. و489 ألف و371 قرص مهلوس.

كما تم حجز 384.240 لتر وقود، و482 مطرقة ضاغطة. إضافة إلى 938 مولدا كهربائيا و27 جهازا كاشفا للمعادن.