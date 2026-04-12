وزارة الدفاع: القضاء على 9 إرهابيين واستسلام آخرين

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر مارس 2026 من تحقيق نتائج نوعية.تمثلت في القضاء على 9 إرهابيين واستسلام إرهابيين اثنين، في عمليات ميدانية دقيقة ومتواصلة.

كما أسفرت هذه التدخلات عن استرجاع 12 سلاحًا مختلفًا، إلى جانب توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. ما يعكس نجاعة الجهود المبذولة لتفكيك شبكات الإسناد والتموين.

وتأتي هذه النتائج في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها المؤسسة العسكرية لمكافحة الإرهاب. عبر تكثيف عمليات التمشيط وتعزيز التواجد الميداني، بهدف حماية الأمن الوطني. والحفاظ على استقرار البلاد.