وزارة الدفاع: اللواء مفتاح صواب كان يعالج بإحدى المستشفيات في أوروبا.. لم يكن هاربا

فندت وزارة الدفاع الوطني، معلومات تزعم أن اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، كان في حالة فرار بإحدى البلدان الأوروبية وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان لها “إنّها تفند بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين، هم أنفسهم متابعين قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة”.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن اللّواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لمصالحها على مستوى إحدى المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فيفري 2020، ولم يغادر المستشفى للعلاج في أي بلد آخر.

وأضافت الوزارة أن اللواء مفتاح صواب عاد يوم أمس 04 أوت 2020 إلى أرض الوطن بعد أن نصحه أطباءه المعالجون باستكمال العلاج على مستوى المستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير النقاش” بعين النعجة.

ونددت وزارة الدفاع الوطني، مجددا مثل هذه الممارسات الخبيثة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هؤلاء الأشخاص قضائيا.