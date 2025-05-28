وزارة الدفاع الوطني:توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلن بيان لوزارة الدفاع الوطني عن توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب حصيلة وحدات ومفارز الجيش الوطني من 21 إلى 27 ماي، فقد تم توقيف 45 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 18 قنطارا و 50 كلغ من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب. وحجز 1400 غرام من مادة الكوكايين و114188 قرصا مهلوسا خلال عمليات عبر النواحي العسكرية

كما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وإنقاذ 157 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. مع توقيف 378 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.