وزارة الدفاع الوطني: إجلاء صحي مستعجل لمسافر بريطاني بسواحل سكيكدة

نفّذت وحدات حرس السواحل، صباح اليوم الثلاثاء، عملية إجلاء صحي مستعجلة لمسافر من جنسية بريطانية تعرض لوعكة صحية خطيرة، على متن سفينة نقل المسافرين “SKY PRINCESS” القادمة من إيطاليا والمتجهة إلى إسبانيا.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع، فإن العملية تمت على بعد 35 ميلاً بحرياً شمال رأس الحديد بولاية سكيكدة، بعد تلقي نداء استغاثة من طاقم السفينة.

وقد تدخلت حوامة البحث والإنقاذ “AS-14” التابعة للفوج 560، لنقل المسافر على جناح السرعة نحو مستشفى الحجار بولاية عنابة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد البيان أن هذه العملية تبرز الجاهزية الدائمة لوحدات حرس السواحل في تنفيذ المهام الإنسانية وإنقاذ الأرواح في البحر.