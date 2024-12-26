وزارة الدفاع الوطني.. افتخر فأنت جزائري

نشرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة X فيديو تحت عنوان “افتخر فأنت جزائري”.

الفيديو تضمن صور لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير التي لازلنا نحيي ذكراها، والاستعراض العسكري الحدث الأبرز خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المجيدة 1 نوفمبر 1954.

وحمل الفيديو صورا لأبطال الجزائر نساءً ورجالا ضحوا بالنفس والنفيس لتروي دماءهم هذا البلد العزيز، الذي استطاع أن ينتصر ويتجاوز الصعاب رغم كل الظروف.

كما نوهت الوزارة عبر هذا الفيديو، إلى أن الجزائر تمكنت من تجاوز كل الصعوبات الإقتصادية التي عاشتها. وإحباط كل المخططات لضرب أمنها واستقرارها.

وأشادت الوزارة بجزائرنا التي هي رمز الوحدة والقوة والصمود والتحدي.. افتخر فأنت جزائري.

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