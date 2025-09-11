وزارة الدفاع الوطني: البحر ليس ممرا للتجارة فقط  بل ميدان للسيادة والردع  والحماية

نشرت وزارة الدفاع الوطني، مقطع فيديون خصصته لبطولات وأمجاد البحرية الجزائرية في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع الوطني “سطرت البحرية الجزائرية أمجادها وتاريخها المزدهر، سطوة بحرية متوهجة”. “جعلت منها احدى القوى المؤثرة في البحر الأبيض المتوسط”.

وأكدت الوزارة أن رجال صنعوا بأساطيلهم مجدا خالدا بسفن تحمل الراية عالية خفاقة تتقدمها مدافع وترفرف فوقها أعلام السيادة.

واشارت وزارة الدفاع الوطني، إلى أن البحر ليس ممرا للتجارة فقط بل ميدان للسيادة والردع والحماية. مؤكدة أن هذا المجد “لم يكن وليد السلاح بل ثمرة لخبرة وفنون القيادة التي تميزت بها البحرية الجزائرية”.

وأوضحت “اليوم وبنفس العزيمة تواصل قواتنا البحرية صون هذا الإرث العريق عبر برامج تكوين عسكرية حديثة”. و”مناهج متطورة وهو ما عايشناه كفريق اعلامي طيلة 34 يوما من الملاحة في اعالي البحار والمحيطات”. “لننقل لكم مجريات الحملة التدريبية لصيف 2025 على متن السفينة الشراعية لمدرسة الملاح أحد أبرز قلاع التكوين الحديث في جيشنا الوطني الشعبي”.