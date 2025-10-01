وزارة الدفاع الوطني: القضاء على 6 إرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب حصيلة وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي من 24 إلى 30 سبتمبر 2025 فقد تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني و توقيف 28 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 8 قناطير و53 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وضبط 170.142 قرصا مهلوسا.

كما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 514 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وتوقيف 671 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني