وزارة الدفاع الوطني: تحييد 35 إرهابيا

نفّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2025، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تمكنت القوات المسلحة من تحييد 35 إرهابيا وتوقيف 227 عنصر دعم، واسترجاع 333 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.