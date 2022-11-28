وزارة الدفاع الوطني تفند..

فندت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، خبر تنظيم تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي جنوب البلاد.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي عن وزارة الدفاع الوطني، فقد تناولت العديد من وسائل الإعلام الدولية مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي جنوب البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الدفاع الوطني بأن هذا التمرين التكتيكي المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه.

كما أكدت ذات الهيئة بأن جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي أو أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطنية.