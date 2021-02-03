وزارة الدفاع الوطني تكشف هوية الإرهابيين المقضى عليهم شهر جانفي في تيبازة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن هوية الإرهابيين المقضى عليهم في تيبازة.

يأتي هذا إثر العملية النوعية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بتيبازة، يومي 02 و 03 جانفي 2021.

وأفضت إلى القضاء على ستة إرهابيين واسترجاع أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.

ومكنت عملية تحديد الهوية من التعرف على المجرمين، حيث يتعلق الأمر بولد بوعمامة علي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998.

وكذا نعمودي حسان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، ونعمودي فتحي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

بالإضافة الى بويرة محمد أمين، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018، وتارزوت فيصل، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.

وأخيرا الارهابي المقضى عليه بلحبشية محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019.

كشفت ودمرت مفارز للجيش بتبسة وبومرداس مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع، خلال الفترة من 27 جانفي إلى 3 فيفري.

وضبطت القوات المشتركة للجيش، بالتنسيق مع الجمارك بأدرار، على بندقية رشاشة من نوع FMPK، ومخزن وشريطي ذخيرة و 710طلقة.