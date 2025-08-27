وزارة الدفاع تحذر من الانسياق وراء الأخبار الخاطئة

دعت وزارة الدفاع الوطني المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة. لاسيما تلك التي تستهدف ضرب أمن واستقرار الوطن.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، أوضحت وزارة الدفاع “لم يسبق أن تعرضت الجزائر إلى هجمات اعلامية شرسة”. “كالهجمات التي تتعرض لها في الآونة الأخيرة”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن “أكبر سلاح يمكننا من مواجهة ذلك هو سلاح الوعي وتقصي الحقائق التي تجنبنا ويلات ومغبات الانجرار إلى ما يصبو إليه أعداء الوطن”. و”عيوننا كجزائريين بخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد وحدتنا وأمننا واستقرارنا هو ذرعنا وحصننا المنيع”.

وطالبت الوزارة من جميع المواطنين إلى التدقيق والبحث عن مصادر الأخبار المتداولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي قبل تداولها واعادة نشرها.

وقالت “التعامل بحذر وعدم الإسهام و المشاركة في نشر الأخبار الكاذية، خاصة تلك التي تهدف إلى ضرب وزعزعة أمننا واستقرارنا هي أولى الخطوات التي وجب على واحد منا أن يتبعها لافشال مخطط ضرب الأمن والاستقرار في الجزائر”.

وختمت الوزارة الفيديو “الجزائر الجديدة القوية المنتصرة واقع مشرق يشع اليوم بفضل صدق النوايا واخلاص كل أبناء الوطن”. “تلاحم ووحدة وطنية لا طلما حملت الجزائريين من لج المحن إلى بر الأمن والازدهار”. “ليخرجوا في كل مرة منتصرين رافعين التحديات عاليا على درب الشهداء الأبرار ماضينا على خطى ثابتة لتحقيق الانتصار”.