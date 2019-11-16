وزارة الدفاع تدعو الشعب للوقوف بجانب الجيش لإنجاح الانتخابات  

وجهت وزارة الدفاع الوطني رسالة إلى كافة المواطنين للوقوف إلى جانب الجيش الوطني الشعبي من اجل إنجاح الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان زارة الدفاع عشية انطلاق الحملة الانتخابية دعوة لكل غيور على وطنه إلى المساهمة إلى جانب الجيش لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد.

من جهتها تعهدت قيادة الجيش بتجنيد قواتها الأمنية المجنّدة ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا، مع الشعب لإنجاح الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وهذا لتمكين الشعب من المشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية والاستحقاق الرئاسي بكل حرية وشفافية .

وأضاف ذات البيان إتخاذ كل الاجراءات الامنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية بكل نجاح .