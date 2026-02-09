وزارة الدفاع تستلم شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

تتواصل بميناء جن جن بجيجل، عملية استلام شحنات جديدة من حافلات النقل المستوردة. حيث تم استلام 210 حافلة عصرية بمختلف الأصناف مع تواصل استلام دفعات أخرى خلال الأيام القادمة.

وتأتي عملية استلام الحافلات الجديدة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لاستيراد 10 آلاف حافلة جديدة. موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين وبمتابعة شخصية من الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

