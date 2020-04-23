وزارة الدفاع: تسليم 1031 سيارة متعددة المهام وسيارات نفعية Sprinter و Class G من علامة “مرسيدس بنز”

تمّ اليوم الخميس بتيارت تسليم 1031 سيارة متعددة المهام وسيارات نفعية Sprinter و Class G من علامة مرسيدس-بنز.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن السيارات مخصصة لنقل الأفراد، النقل المدرسي وكذا سيارات الإسعاف والإشارة والإطفاء، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت.

وستستفيد من السيارات كل من المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، مستشفيات ومؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة.

وأضاف البيان، أن عملية التسليم هذه تثبت مرّة أخرى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج السيارات للجيش الوطني الشعبي على الاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة، وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة إلى بعث وتفعيل الصناعة الوطنية وتقديم منتوج ذو جودة ونوعية بمواصفات عالمية.