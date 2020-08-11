وزارة الدفاع.. تسليم 282 شاحنة “مرسيدس بنز” محلية الصنع

سُلّمت، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، 282 شاحنة من علامة “مرسيدس بنز” لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، ومؤسسات عمومية وخاصة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني على الصفحة الرسمية في “الفايسبوك”، فإن هذه العملية تأتي ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية، لا سيما الميكانيكية منها.

بالإضافة إلى تطبيق المخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان بأن الشاحنات المسلّمة تمّ تصنيعها من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل بالرويبة “SPA SAPPL-Rouiba”، وهي مخصصة لنقل الأفراد والبضائع.

وفي هذا الإطار، تمّ تسليم 282 شاحنة من نوع “مرسيدس بنز” لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، ومؤسسات عمومية وخاصة.

جدير بالذكر أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكمّ والكيف في الآجال المحددة.