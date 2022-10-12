وزارة الدفاع.. تسليم 348 عربة “مرسيدس بنز”

تم، تسليم 348 عربة من علامة مرسيدس-بنز مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة “مرسيدس بنز”. ويتعلق الأمر بسيارات التدخل السريع، نقل الأفراد، الإسعاف ونقل البضائع.

كما أضاف بيان وزارة الدفاع، أن العربات، سلمت لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني. والمديرية العامة للأمن الوطني، إدارات عمومية بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

في حين، تندرج ضمن الاستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية. والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.