وزارة الدفاع: تسليم 670 سيارة مرسيدس بنز بتيارت

أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين ، بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، على تسليم 670 سيارة من علامة مرسيدس- بنز.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فإن المركبات المسلمة مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز. « SAFAV-MB »، مخصصة لنقل الأفراد، النقل المدرسي، الإسعاف ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وتندرج هذه العملية ضمن الإستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الإقتصادية.الهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

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