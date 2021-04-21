وزارة الدفاع: تسليم 727 مركبة مرسيدس بنز بتيارت

أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بتيارت، على تسليم 727 مركبة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن المركبات المسلمة، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز “SAFAV-MB”.

المركبات المسلمة، مخصصة لنقل الأفراد، والإسعاف ونقل البضائع.

كما تم تسليم هذه المركبات، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع.

وكذا وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لسيارات متعددة المهام.

وتؤكد هذه العملية، قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.