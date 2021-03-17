وزارة الدفاع تصدر بيانا حول قانون المعاشات العسكرية ومطالب العسكريين السابقين

أصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء بيانا بخصوص قانون المعاشات العسكرية ومطالب العسكريين السابقين.

وأعلنت الوزارة في بيانها ان القانون تم تقديمه لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية.

وحسب بيان الوزارة التعديل يهدف لتمكين ملفات عسكريين سابقين من الدراسة والتسوية، وكذا المادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون.

كما ان التعديل يضيف بيان الوزارة سيمس أيضا المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية

وأعلنت وزارة الدفاع أنها درست 288079 ملف تخص عسكريين سابقين

بالإضافة إلى دراسة ملفات 37181 عسكري مسرح بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة

وأعلنت الوزارة انه تم قبول 8975 ملف لحد الآن من بين ملفات المسرحين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة.

مع دراسة 171059 ملف خاص بعسكريين متقاعدين لا يتقاضون منحة عطب.

وكشفت بيان الوزارة انه تم لحد الآن قبول 5684 ملف خاص بعسكريين متقاعدين لا يتقاضون منحة عطب.

وأيضا دراسة ملفات 80739 ملف خاص بعسكريين مسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية.

أين تم قبول 1200 ملف خاص بعسكريين مسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية

ووصل إجمالي عدد الملفات التي تمن تسويتها منذ جانفي الماضي بلغت 15859 ملف يضيف البيان