وزارة الدفاع تطمئن متقاعدي الجيش.. مصالحنا المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتكم حالة بحالة

طمأنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، متقاعدي الجيش بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتهم حالة بحالة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه وقصد التكفل بجملة الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية لمختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين.

والذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمختلف الأسباب وعقب سلسلة اللقاءات التي جمعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع ممثلي هذه الفئات.

تطمئن وزارة الدفاع الوطني المعنيين بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتهم حالة بحالة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن المكاتب الجهوية لصندوق المعاشات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية استقبلت عشرات الآلاف من الملفات الطبية لمختلف الشرائح المعنية.

وتقوم حاليا بجردها والتدقيق في محتواها وعرضها على لجان الخبرة الطبية.

الأمر الذي يتطلب، حسب الوزارة، حيزا من الوقت للسماح لكل من يستوفي ملفه الشروط المقررة بالاستفادة من حقوقه وفقا للقوانين المعمول بها.

وأشارت وزارة الدفاع أن هذه المساعي تأتي تنفيذا للحرص الشخصي لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للتكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف.