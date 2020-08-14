وزارة الدفاع تعقد لقاءً مع ممثلي متقاعدي ومعطوبي الجيش الأسبوع المقبل

تعقد وزارة الدفاع الوطني الأسبوع المقبل لقاء مع مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني والجرحى والمعطوبين.

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة في بيان لها، أنه سيتم عقد لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي متقاعدي ومعطوبي الجيش.

وأضافت وزارة الدفاع الوطني أن اللقاء سيجري تنظيمه بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بغرض دراسة إنشغالاتهم الطبية والإجتماعية والبحث عن الحلول المناسبة لكل فئة.

وأضافت وزارة الدفاع أنه ستتم دعوتهم لحضور هذا اللقاء بالطرق المعمول بها.

تأتي هذه المساعي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الحريصة على التكفل الامثل بالغنشغالات الغجتماعية لأنباء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف، تضيف الوزارة.