وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد لفائدة مديرية الايصال والإعلام والتوجيه

فتحت وزارة الدفاع الوطني تجنيدا، لفائدة مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه، لأركان الجيش الوطني الشعبي.

ويخص التجنيد، طلبة ضباط صف متعاقدين للمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا تقني أو علمي وتابعوا دراستهم الجامعية، شهادة بكالوريا تقني أو علمي، مستوى الثالثة ثانوي كاملة في شعب تقني رياضي، علوم تجريبية، رياضيات، تسيير واقتصاد، لغات أجنبية.

أما عن شروط التجنيد، فيشترط أن يمتلك المرشح الجنسية الجزائرية، السن لا يتعدى 22 سنة عند تاريخ 31 ديسمبر 2019، العزوبة، الشهادة المطلوبة، اللياقة البدنية الجيدة، النجاح في مسابقة القبول.

ويتكون الملف من طلب خطي يدرج فيه العنوان ورقم الهاتف، شهادة الميلاد، شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية، شهادة الإقامة، نسخة من الشهادة المطلوبة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورتان شمسيتان.

وترسل الملفات قبل تاريخ 31 جويلية 2019.