وزارة الدفاع تفتح باب التوظيف بهذه الشروط

اعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك عن توظف مديرية المستخدمين بصفة مستخدمين مدنيين شبيهين. وذلك لفائدة مختلف قيادات القوات، المديريات والمصالح المركزية وقيادات النواحي العسكرية.

وحددت وزارة الدفاع شروط وكذا قيادات القوات، المديريات والمصالح المركزية وقيادات النواحي العسكرية عبر الولايات التي سيتم التوظبف بها

شروط التوظيف:

يجب أن يتمع الراغب في المنصب بالجنسية الجزائرية.

سن توظيف المترشحين عند تاريخ 31 ديسمبر 2023.

لا يتعدى 35 سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يقل تصنيفها الصنف 6.

لا يتعدى 40 سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يفوق تصنيفها الصنف 7.

تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب.

الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.

النجاح في مسابقة القبول.

مكونات الملف الأولي:

طلب خطي يدرج فيه العنوان ورقم الهاتف.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

تملء بطاقة المعلومات من طرف المترشح وفق النموذج المرفق (file:///C:/Users/user/Desktop/formulaire.pdf

نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في الرتبة المعنية.

نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

نسخة من شهادة الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب.

شهادة التأهيل الطبي.

صورة شمسية ترفق ببطاقة المعلومات.

تودع ملفات الترشح، في أجل أقصاه شهر واحد ابتداءً من تاريخ صدور أول إعلان في الجرائد اليومية الوطنية 08 نوفمبر 2022.

المناصب المفتوحة حسب الولاية (مكان إيداع الملفات) https://bit.ly/3WXaemo.