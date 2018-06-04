وزارة الدفاع تفتح تحقيقا في ملابسات سقوط الطائرة العسكرية في بسكرة

أكدت إصابة طاقم الطائرة بجروح من دون تسجيل وفيات

أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الطائرة العسكرية التي سقطت ببسكرة هي من نوع Hercule C 130، وكانت خالية من الركاب، وأضاف البيان «أن طاقم الطائرة قد أصيب بجروح طفيفة وتمّ التكفل به على الفور، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة».

وحسب بيان للوزارة، فقد أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث. للإشارة، فإن الأسباب الأولية لسقوط الطائرة هو انحرافها عن مسارها أثناء هبوطها بالقرب من مدرج القاعدة الجوية ببسكرة، وذلك خلال أداء مهمة تدريبية بالمنطقة، حيث لم يسجل بيان وزارة الدفاع وقوع أي وفيات في الحادثة.