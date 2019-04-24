وزارة الدفاع تفند تأويلات بعض الصحف لخطاب الفريق قايد صالح

فنّدت وزارة الدفاع الوطني تفنيدا قاطعا، بعض القراءات التي ذهبت إليها عناوين الصحف الوطنية الصادرة نهار اليوم، واعتبرتها قراءات مغلوطة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان توضيحي لها اليوم، حول هذه القرارات، “إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الإفتراءات

التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر “المزعومة” للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني،

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد، وتسيير المرحلة الإنتقالية”، وذلك في محاولة تضليلية مفضوحة للرأي العام.

واعتبرت الوزارة هذه التأويلات بغير البريئة، مأكدة مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور.

كما أوضح البيان بأن تعهد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يؤكد ضمان سلامة وأمن مواطنينا

خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها

بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام، حيث شجبت وزارة الدفاع الوطني

بقوة هذه المغالطات الإعلامية،كما أكدت احتفاظها بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.