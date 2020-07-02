وزارة الدفاع تقرر إنشاء مستشفى عسكري في البليدة وآخر للأمومة والطفولة بالعاصمة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 38 قرار إنشاء مستشفى عسكري في البليدة وآخر للأمومة والطفولة بالعاصمة.

ووفق هذا القرار يحـدث في النـاحـية العسكرية الأولى، المستشفى العسكري الجهوي للبليدة الذي يسمىباختصار ”م.ع.ج- البليدة“ ويدعى في صلب النص ”المستشفى“.

كما أن هذا المستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

و يحـدد مقــر المستشفـى بإقليم ولاية البليدة.

يسير المستشفـــى ضابـــط عميــد أوضابــط سا ٍممن مصالح الصحة العسكرية يعينا طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

في حين يضطلع المستشـفى بمهـمـة صحيـة دائمـة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه.

وتخضع مهام المستشفى وتنظيمه إلى الأحكام التنظيمية المطبقة على المستشفيات العسكرية على ل صفــة مركــز استشفائي جامعــي.

ويمكــن أن تخــول لمستشفــى بموجــب قـرار وزاري مشتـرك بـين وزيـر الدفـاع الوطني والوزيرين المكّلفين بالصحة والتعليم العالي.