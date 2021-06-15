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وزارة الدفاع تكذب إشاعات نشرها الموقع الالكتروني لمجلة “جون أفريك”

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وزارة الدفاع تكذب إشاعات نشرها الموقع الالكتروني لمجلة “جون أفريك”
بقلم م . فيصل

أصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء بيانا تكذب من خلاله إشاعات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلة جون أفريك le jeune afrique.

وأوضح بيان الوزارة المجلة نشرت كذبا أن الفريق السعيد شنقريحة تنقل إلى فرنسا في مهمة سرية كما اشارت المجلة في مقالها إن المهمة تهدف لمناقشة قضية الساحل الإفريقي.

وبهذا تكذب وزارة الدفاع تكذيبا قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها المجلة  وأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

والغرض من هذه الأخبار الكاذبة ما هي سوى محاولة يائسة للتأثير على الرأي العام. كما الفريق شنقريحة رئيس أركان الجيش لم يخف يوميا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1009814

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