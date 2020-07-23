وزارة الدفاع تكذب تصريحات مزعومة للفريق شنقريحة حول الأوضاع في ليبيا

أكدت وزارة الدفاع الوطني، أن رئيس الجمهورية، هو السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجزائر اتجاه القضايا الدولية والاقليمية الحساسة.

وجاء في بيان تكذيبي لوزارة الدفاع الوطني، تناقلت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة تنسب تصريحات مزعومة إلى الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حول التطورات الأخيرة للوضع في دولة ليبيا.

وأضاف البيان “إنّ وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيا مثل هذه الإشاعات وتؤكد أن هذه المغالطات الهادفة إلى زرع البلبلة وتوجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة لا تخدم المسعى المشرف والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر دوما على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة، والتي أكد عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، بوقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي والدعوة إلى حوار ليبي – ليبي بنّاء، يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق”.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أنرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هو السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة.