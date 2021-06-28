وزارة الدفاع تكشف تفاصيل عملية حجز 4.9 قناطير من “الكوكايين” في سواحل وهران

نشرت صورا للمخدرات المحجوزة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، عن جوانب وتفاصيل مهمة، حول عملية إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، جرت محاولة إدخالها عبر السواحل الغربية للبلاد، وتحديدا في أرزيو بوهران.

وأوضح بيان وزارة الدفاع، بأن العملية النوعية التي نفذها حراس السواحل التابعين لقيادة القوات البحرية بالواجهة الغربية، أول أمس، جرت في حدود الساعة العاشرة ليلا، أين تم تلقي بلاغ من طرف صيّادين جزائريين بشأن تواجد طرود عائمة على سطح البحر قبالة سواحل أرزيو.

وعلى الفور، تدخل أفراد فرقة لحرس السواحل على مستوى الموقع المبلّغ عنه، والواقع على بعد 6 أميال بحرية شمال غرب “رأس كاربون” في وهران.

وفي ذلك الموقع، جرى العثور على طرود عائمة بها 442 صفيحة تحتوي على مخدرات صلبة، قدّر وزنها الإجمالي بـ 490 كيلوغرام.

وكشف بيان وزارة الدفاع، بأن التحاليل المخبرية التي أجراها المختصون في سلاح الدرك الوطني، حول عيّنة من المحجوزات، أثبتت أنها تتعلق فعلا بمادة “الكوكايين”، في حين، لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف عند كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية، لإدخال تلك الكميات الهائلة من “الكوكايين” إلى الوطن.

وأشاد بيان وزارة الدفاع بتنامي الحس المدني وسط المواطنين، وروح التعاون لديهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في محاربة الجريمة بكافة أنواعها.