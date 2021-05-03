وزارة الدفاع تهنئ الصحفيين في عيدهم العالمي.. دمتم ذخرا لوطنكم المفدى

هنأت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وجاء في التهنئة:” بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي يسعدنا أن نتقدم إلى كافة الأسرة الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة بأسمى عبارات التقدير والإحترام متمنيين لكم دوام الصحة والعافية والنجاح في مهامكم النبيلة والصعبة”.

وتابعت المديرية:” تحية خاصة على كل المجهودات الجبارة التي تبذلونها في سبيل تنوير الرأي العام بالأخبار الصحيحة والتصدي لمختلف الحملات الإعلامية الشعواء التي تتربص ببلادنا”.. هنيئا لكم بهذا العيد ودمتم ذخرا لوطنكم المفدى.