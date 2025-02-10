وزارة الدفاع: تواصل التسجيلات الأولية لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، عن انطلاق التسجيلات الأولية لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وحددت وزارة الدفاع في بيان لها شروط توظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين، والتي تمثلت في الجنسية الجزائرية. تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، حيازة شهادة في الاختصاص المطلوب، الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب. النجاح في مسابقة القبول.

كما أكد المصدر نفسه أن التسجيلات الأولية تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت على الموقع: https://preinscription.mdn.dz .

أما الوثائق المطلوبة في الملف الأولي فهي نسخة من إستمارة التسجيل الأولي المحملة عبر الموقع الرسمي للتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني https://preinscription.mdn.dz ، نسخة من بطاقة تعريف وطنية بيومترية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في الرتبة المعنية، نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، شهادة الإقامة في الولاية التي يفتح فيها المنصب، صورة شمسية ترفق في إستمارة التسجيل الأولي.

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