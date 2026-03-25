وزارة الدفاع: توقيف 33 تاجر مخدرات وضبط 112 كلغ كوكايين وقرابة مليون قرص مهلوس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن توقيف 33 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 12 قنطار و98 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 112 كيلوغرام من الكوكايين و928.895 قرص مهلوس.

كما تم توقيف بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت 82 شخصا وضبط 24 مركبة و 65 مولد كهربائي و 31 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 12 شخصا آخر. وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمنوف و 9.890 لتر من الوقود و31 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 83 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 227 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.