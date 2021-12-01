وزارة الدفاع.. توقيف 6 عناصر دعم للإرهاب عبر عدة ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني حسب وزارة الدفاع الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية التي نشرتها وزارة الدفاع، والتي شملت الفترة الممتدة ما بين 24 و30 نوفمبر الماضي، تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وأضافت وزارة الدفاع، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 11 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

في حين تم خلال هذه العمليات، إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. كما تقدر كمية المخدرات، بـ3 قناطير و33 كيلوغرام من الكيف المعالج -تضيف وزارة الدفاع-.

كما تم توقيف 28 تاجر مخدرات بحوزتهم 62 كيلوغرام من نفس المادة و203740 قرصا مهلوسا. وهذا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى -حسب وزارة الدفاع-.

ومن جهة أخرى، أضاف بيان وزارة الدفاع، أوقفت مفارز للجيش، 55 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت. كما ضبطت ذات المفارز، 10 مركبات و70 مولدا كهربائيا و41 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات.

بالإضافة إلى معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب -تشير وزارة الدفاع-.

كما تم توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 5 بنادق صيد و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. و18250 علبة من مادة التبغ. وتم ذلك بكل من ولايات غرداية والجلفة وعين ڨزام -يضيف البيان ذاته-.

في حين أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ11804 لتر. وذلك بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

كما تم توقيف 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت والوادي وبشار وتبسة.

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