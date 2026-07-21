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وزارة الدفاع: توقيف 6 مهربين وحجز 1.33 قنطار كوكايين

بقلم نادية بن طاهر
وزارة الدفاع: توقيف 6 مهربين وحجز 1.33 قنطار كوكايين
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تمكنت مصالح أمن الجيش بالبليدة، بالناحية العسكرية الأولى، بالتنسيق مع مصالح الجمارك لولايتي الجلفة والأغواط، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية، وتوقيف 6 مهربين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم خلال هذه العملية، حجز 1.33 قنطار من المخدرات الصلبة (كوكايين)، وسيارات سياحية، وهواتف نقالة.

وتأتي هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. نتيجة للتنسيق الأمني المشترك بين مختلف المصالح الأمنية الساهرة على أمن وسلامة المواطن.

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