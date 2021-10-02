وزارة الدفاع تُكذب الأخبار المتعلقة بمطاردة غواصة أجنبية

كذبت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية، حول رصد ومطاردة غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية خبراً مفاده أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب “الردع 2021″، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية”.

وأضاف البيان: “بهذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية، وتؤكد بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة “جرجرة”، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية”.

هذا وتدعو وزارة الدفـاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الوطنية للتقرب من مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام.

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