وزارة الدفاع: حجز قرابة 1.5 مليون قرص بريغابالين وتوقيف 3 أشخاص في باتنة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، عن حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، وتوقيف 3 مجرمين، بالقطاع العسكري باتنة، بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاء في البيان، أنه “في إطار الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تمكنت المصالح المختصة لأمن الجيش بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، يوم أمس 08 جوان 2025 بالقطاع العسكري باتنة بالناحية العسكرية الخامسة، من توقيف ثلاث (03) مجرمين وحجز شاحنة صهريج (01) على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ: مليون وأربعة وتسعة وتسعون ألف وخمسامئة وخمسون (1499550) قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ و مبلغ مالي مقدر بـ: خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألف (5.451.000) دج.”

وتأتي هذه العملية، مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية ويقظة واستعداد قواتنا المسلحة. يضيف البيان.