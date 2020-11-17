وزارة الدفاع: حجز 16 قنطار “زطلة” تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 45 تاجر مخدرات.

وضبطت المفارز، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ16 قنطار و21,762 كيلوغرام، تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الدرك والجمارك، تاجري مخدرات وحجزت 9 قناطير و56,05 كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بالنعامة.

في حين أوقفت مفارز أخرى بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني بوهران، 6 تجار مخدرات وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بقنطارين و84,5 كيلوغرام.

وفي نفس السياق، تم توقيف 37 تاجر مخدرات وحجز 381,212 كيلوغرام من الكيف المعالج و252221 قرص مهلوس.

وجاء ذلك، في عمليات أخرى متفرقة بكل من بشار وتلمسان ومستغانم وغليزان وقسنطينة وتبسة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وعين الدفلى والجلفة، يضيف البيان.