وزارة الدفاع: حجز 39 قنطار زطلة قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 11 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تقدر كمية المحجوزات، بــ39 قنطار و46 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخر وحجز (97956) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

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