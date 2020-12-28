وزارة الدفاع: كشف وتدمير 5 مخابئ للإرهاب في جيجل

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجيجل، اليوم الإثنين، 5 مخابئ للإرهابيين.

وتمت هذه العملية إثر تمشيط للجيش بجبل بوطويل بالقرب من بلدية العنصر، أين تم أيضا إسترجاع مبلغ قدره 80 ألف أورو.

وحسب بيان وزارة الدفاع،فإن المبلغ يمثل دفعة أولى من عائدات الفديةالتي كانت محل صفقة بمنطقة الساحل في أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر نفسه، أن المبلغ المحجوز كان موجها لفلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف مصالح الأمن بشمال الوطن.

لتؤكد هذه العملية مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.