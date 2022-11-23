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وزارة الدفاع: ملتقى حول أزمة كورونا

بقلم نادية بن طاهر
وزارة الدفاع: ملتقى حول أزمة كورونا
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تنظم المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، يومي 23 و24 نوفمبر 2022، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، ملتقى حول “الأزمة الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يأتي تنظيم هذا الملتقى، في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمــبادرة “5+5 دفاع” لسنة 2022.

ويحمل الملتقى عنوان: “الأزمة الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19. والدروس المستخلصة من خلال التسيير والتكفل متعدد التخصصات لهذه الجائحة”.

وينشط هذا الملتقى مختصين وخبراء من داخل وخارج الوطن، وهو فرصة لمعالجة الجانب المتعلق بالتحديات الصحية المشتركة في المجال 5+5 والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة. خاصة منها جائحة كوفيد-19 التي تبقى أزمة صحية عالمية حقيقية.

وسيقدم الملتقى، فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات المكتسبة في مجال إدارة جائحة كوفيد-9. ووجهات النظر المتعلقة بالطرق ومعدات الكشف واقتراح تسيير أفضل لهذا الوباء.

كما سيسمح بتحديد العراقيل والصعوبات المصادفة أثناء ممارسة المهام من طرف المختصين.

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