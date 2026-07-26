وزارة الدفاع: نقل وإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها الحرائق

كشفت وزارة الدفاع الوطني، أنه وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية للمساهمة في إخماد الحرائق التي مست مختلف ولايات الوطن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه قد تم إقحام الوحدات المتواجدة بالمناطق المتضررة وتسخير إمكانيات قواتنا البرية و الجوية والبحرية لنقل وإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية لهم.