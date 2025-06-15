وزارة الدفاع.. هام للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن موعد التسجيلات الأولية للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة.

وأشارت وزارة الدفاع، في بيان لها، إلى أن التسجيلات ستتم خلال الفترة المتدة من بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط إلى 7 جويلية.

وجاء في بيان الوزارة “ستتم التسجيلات الأولية للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة

خلال الفترة الممتدة من بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط إلى 07 جويلية 2025″.