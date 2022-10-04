وزارة الرقمنة: “إعفاء أعوان الإحصاء من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG”

أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إعفاء أعوان الإحصاء من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG.

وجاء في البيان، أنه في إطار التكفل بانشغالات المراقبين وأعوان الإحصاء المعنيون بعملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، لا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) وكذا منحة البطالة تنهي وزارة الرقمنة والإحصائيات إلى علم هذه الفئة مايلي: ” لا يخضع أعوان الإحصاء الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، كون قيمة التعويض لا تتعدى 30.000دج .”

وأضافت وزارة الرقمنة والإحصائيات، أنه تم إخضاع فئة المراقبين في الإحصاء لاقتطاع نسبته 4.5 بالمئة كضريبة على الدخل الإجمالي IRG

كما أكدت ذات الهيئة، على أن المنحة المخصصة للأعوان المجندين لتنفيذ عملية الإحصاء، لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على منحة البطالة.