وزارة الرقمنة تُطلق مسابقة توظيف

أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن فتح مسابقات للتوظيف في رتب مهندس دولة في الإعلام الآلي، وتقني سامي في الإعلامي الآلي.وتم فتح 11 منصبا في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، و8 مناصب في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها اليوم الأحد، إن ملف المترشحين لهذه المناصب، يجب إن يحتوي على الوثائق التالية: طلب خطي مذكور فيه رقم الهاتف، والعنوان، والبريد الإلكتروني. بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من الشهادة أو المؤهل المطلوب، مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين. ونسخة طبق الأصل من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، ونسخة طبق الأصل من وثيقة التعريف الوطنية، وصورتان شمسيتان.

وكذا شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء. وشهادة تثبت مدة العمل المؤداة فعليا من طرف المترشح في إطار جهازي الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتوضح المنصب المشغول، عند الإقتضاء.

وكذا كل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، عند الاقتضاء. وكل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند الاقتضاء.والشهادات الطبية التي تؤكد قدرة المترشح ممارسة المهام المنوطة بالرتبة المطلوبة “الطب العام والأمراض الصدرية.وكذا بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح تحمل من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على الموقع التالي: www.concours-fonction-publique.gov.dz أو www.dgfp.gov.dz

هذا ويتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، قبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها، استكمال ملفاتهم الإدارية بكافة الوثائق الأخرى، تتمثل في شهادة الاقامة، وشهادة الميلاد رقم 12، وصورتان شمسيتان، وشهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

وبالنسبة لآجال التسجيلات وايداع الملفات، فيجب ارسال أو ايداع ملفات الترشح في ظرف 15 يوما ابتداءً من تاريخ أول إشهار في الصحافة المكـتوبة. ويتم إرسال ملفات الترشح إلى العنوان التالي: وزارة الرقمنة و الإحصائيات عمارة 46 شارع محمد الخامس بالجزائر. وأشار بيان الوزارة، إلى إن الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيلات، لا تؤخذ بعين الإعتبار.