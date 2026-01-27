وزارة الرياضة تأمر بتعليق جميع الأنشطة الرياضية عبر مختلف ولايات الوطن

أمرت وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، بتعليق كافة الأنشطة الرياضية عبر مختلف ولايات الوطن، إلى إشعار آخر. في قرار احترازي يهدف إلى ضمان سلامة الرياضيين وكل الفاعلين في القطاع الرياضي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا القرار تم تبليغه رسميًا إلى جميع الاتحاديات الرياضية، إضافة إلى مديري الشباب والرياضة عبر الولايات. وكذا المؤسسات والهيئات الرياضية الخاضعة لوصايتها، قصد التطبيق الفوري والدقيق لمضمونه.

وأكدت وزارة الرياضة أن قرار التعليق يشمل جميع الأنشطة الرياضية المبرمجة، سواء تعلق الأمر بالمنافسات الرسمية أو النشاطات الرياضية المحلية، دون أي استثناء، إلى غاية صدور تعليمات جديدة.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على سلامة الرياضيين، المؤطرين، المشاركين والجمهور الرياضي، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، داعية كافة المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة.

وينتظر أن يتم لاحقًا الإعلان عن مستجدات بخصوص استئناف النشاطات الرياضية، وفقًا لتطور الأوضاع والتقارير الرسمية للجهات المختصة.