وزارة الرياضة تتأسف بشدة وتتوعد !!

عبرت وزارة الشباب والرياضة عن أسفها الشديد لمظاهر العنف التي ضربت داربي الهضاب العليا بين أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف.

وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيان رسمي عشية اليوم الأربعاء أدانت فيه بشدة حوادث العنف واعتبرتها تجاوزات مؤسفة وغير مسؤولة.

البيان أضاف ان الأحداث التي عرضن حياة الأنصار للخطر تسببت أيضا في ضرر كبير لملعب 20 أوت ببرج بوعريريج الذي يُعتبر ملكا للشعب.

وزارة الشباب والرياضة ختمت بيانها بالتأكيد على التزامها الشديد بمواصلة مُحاربة هذه الظاهرة دون هوادة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.