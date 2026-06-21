وزارة الرياضة تخصص 60 مليار لإعادة عصرنة ملعب 8 ماي 1945

يشهد ملعب (8 ماي بسطيف)، عملية اعادة هيكلة، وتجديد واسعة، من أجل اعادة عصرنته، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكشف مدير الشباب والرياضية لولاية سطيف، معيزة فواز، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “وزارة الرياضة رصدت ميزانية بقيمة 60 مليار سنتيم، لاعادة هيكلة، وعصرنة مركب “8 ماي 1945″”.

كما أضاف: “هذه الميزانية الاجمالية، مقسّمة لشطرين بالتساوي، الشطر الأول مخصص للمرحلة الاولى التي تم الشروع فيها، والتي تشمل احداث تغييرات جذرية للبنية التحتية، والجمالية للملعب، والمرافق المحيطة به”.

وتابع مدير الشباب والرياضية لولاية سطيف: “كما تشمل هخذه المرحلة الاولى أيضا، تجديد أرضية الميدان بالملعب الرئيسي، والملعب الملحق، مع عصرنة المدرجات بتركيب كراسي جديدة”.

وتابع معيزة فواز: “الهدف من هذه الأشغال، تحضير المنشأة لاستقبال منافسات الموسم الكروي 2026-2027 بحلة جديدة، وعصرية”.