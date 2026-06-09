وزارة الرياضة تزف أخبارًا هامة لرياضيي المستوى العالي

أعلنت وزارة الرياضة، أنه سيتم قريبا فتح المنصة الرقمية الخاصة بإحصاء وتسجيل رياضيي النخبة والمستوى العالي.

وأوضحت الوزارة الوصية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التدابير الاستثنائية الموجهة لفائدة رياضيي النخبة ورياضيي المستوى العالي.

مشيرة إلى أن المنصة الرقمية، ستسمح لرياضيي النخبة والمستوى العالي. الاستفادة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بمزاولة التكوين والالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيرة من طرف وزارة الرياضة.

كما أوضحت بأنها تهدف أيضا، إلى ضبط قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للرياضيين المعنيين. بما يسمح بدراسة الملفات في إطار الشفافية والمساواة، وفقا للشروط والمعايير المعمول بها.

وعليه، دعت وزارة الرياضة جميع الرياضيين المعنيين إلى متابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة بتاريخ فتح المنصة وآجال التسجيل.

مع ضرورة تحضير الوثائق الثبوتية المطلوبة، لاسيما شهادة رياضي النخبة أو المستوى العالي، وشهادة إثبات المستوى الدراسي. إلى جانب الحرص على إدخال معلومات دقيقة وصحيحة عبر المنصة الرقمية.

كما أكدت أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تثمين المسار الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومرافقتهم مهنيا وعلميا. اعترافا بما قدموه من إنجازات وتشريف للرياضة الوطنية.